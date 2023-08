Claudia Patrașcanu s-a bucurat de cateva zile de vacanța departe de Romania, in Turcia, alaturi de cei doi baieți ai ei. In urma cu cateva minute, in timp ce aștepta sa fie facut check out-ul, artista le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare ca vacanța petrecuta in Antalya a fost superba, chiar daca, in prima zi acolo a ajuns de urgența, la spital.