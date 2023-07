Claudia Pătrășcanu, cerută în căsătorie. Cum a reacționat fostul soț Claudia Patrașcanu, ceruta in casatorie. Cum a reacționat fostul soț Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au avut parte de un divorț lung, anevoios și presarat cu nenumarate scandaluri. In sfarșit insa, separarea s-a produs oficial, astfel ca fiecare este liber sa iși refaca viața. Surprinzator pentru toți cei care nici macar nu știau ca artista e implicata intr-o noua relație, iata ca aceasta a primit deja inelul de logodna. Claudia pare pregatita sa fie din nou fericita și sa iși construiasca o noua viața alaturi de un alt barbat. Chiar ea a postat zilele trecute, pe rețelele de socializare, imagini… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, Claudia Patrașcanu a postat o imagine cu care și-a surprins fanii, caci a fost ceruta in casatorie. Cu toate ca nu a dorit sa ofere prea multe detalii despre cel care o face fericita din nou, cu siguranța, raspunsul la marea intrebare a fost „Da”. Artista spune ca este pregatita sa…

- Claudia Patrașcanu s-a fotografiat cu un inel pe deget, in timp ce un barbat o ține de mana. Fosta soție a lui Gabi Badalau anunța recent ca e pregatita de casatorie și sa devina mama din nou.Claudia Patrașcanu, cunoscuta cantareața și fosta soție a lui Gabi Badalau, a starnit curiozitatea fanilor prin…

- Zi speciala pentru Claudia Patrașcanu. Dupa divorțul de Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu este mai fericita ca niciodata in aceste momente, asta pentru ca vedeta a fost ceruta in casatorie de iubitul ei. Chiar daca vedeta nu a vrut sa ofere prea multe detalii despre viața personala, se pare ca acum și-a…

- Desparțirea de Gabi Badalau a fost un moment dificil in viața Claudiei Patrașcanu, care i-a schimbat multe percepții despre viața și relația de cuplu. Cantareața de 44 de ani se viseaza mama pentru a treia oara, insa a dezvaluit ca va lua unele masuri cu viitorul sau iubit. In ceea ce privește casatoria,…

- Claudia Patrașcanu nu și-a pierdut increderea in iubire dupa divorțul de Gabi Badalau. Cantareața a marturisit ca iși dorește sa devina din nou mama.Claudia Patrașcanu iși dorește sa devina din nou mama și sa se recasatoreasca, dupa divorțul controversat de Gabi Badalau. Artista a facut aceste dezvaluiri…

- Gina Pistol a facut un anunț surprinzator atat pentru concurenți, cat și pentru chefi. Incepand din aceasta seara, se vor elimina cate doua persoane, in funcție de punctajul pe care al vor avea la probele individuale.

- La 44 de ani, Claudia Patrașcanu spera sa aiba in fața o vara plina de schimbari! Iși dorește foarte mult sa lase deoparte trecutul, cu toate ale sale: „Vreau sa las trecutul in urma! Nu imi mai doresc sa am de-a face cu ceea ce a fost. Am planuri mari pentru mine și pentru baieții […] The post Claudia…

- Emma Raducanu a fost ceruta in casatorie in timpul unui meci. Protagonistul scenei a fost chiar un baiețel, un fan de-al sportivei, care a indragit-o de mult timp. Se pare ca intrebarea baiețelului a rasunat in toata arena, ajungand pana la tenismena.