Stiri pe aceeasi tema

- O moneda din aur cu o valoare nominala de 500 de ani și cu tema 200 de ani de la nasterea lui Ion C. Bratianu va fi lansata luni in circuitul numismatic de catre Banca Naționala a Romaniei. Potrivit unui comunicat de presa al BNR , aversul monedei reda monumentul dedicat lui Ion C. Bratianu din Bucuresti,…

- Doua trenuri de marfa s-au ciocnit la Fetesti pe Magistrala M 800 Bucuresti – Constanta, iar circulatia feroviara este inchisa de la miezul noptii. Potrivit ISU ialomița, accidentul feroviar a avut loc la Fetești, cu puțin inainte de miezul nopții. Un tren care era in mișcare s-a ciocnit de un altul…

- Potrivit Top 300 cei mai bogati romani revista Capital 2019 , pe locul 155 se afla familia Chimisliu. Averea lor a crescut la 38 40 de milioane de euro fata de anul trecut. Compania Biochem este un nume cu rezonanta pe piata agriculturii, firma fiind infiintata in 1991 de catre Constantin Chimisliu.Adriana…

- Conform Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, un lot din produsul denumit ”Cora Desert cu miez de bezea” vandut in magazine din lantul de hipermarketuri Cora, contine oxid de etilena peste limita admisa legal. ”Daca ati achizitionat aceste produse, va rugam sa nu…

- Un numar de 12 sectii de votare sunt organizate in Romania pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, intre care doua sunt in Bucuresti. Acestea sunt: Bucuresti (sediul Autoritatii Electorale Permanente), str. Stavropoleos 6, sector 3;Bucuresti (sediul Biroului Electoral Central),…

- Traficul se desfașoara, sambata dimineața, ingreunat pe Autostrada Soarelui, la Drajna, din cauza unui accident cu 4 mașini. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul se desfașoara ingreunat la kilometrul 101 al Autostrazii A2 pe sensul dinspre…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in mai 2021 au totalizat 868,1 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,05 lei/beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In mai au beneficiat de acest ajutor social un numar de 3.662.106 de…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a explicat faptul ca tulpina Delta este mult mai agresiva decat tulpinile anterioare și, mai ales, are un grad ridicat de contagiozitate, un caz de infecție riscand sa genereze alte 6-7 cazuri secundare. ”Sunt cateva elemente care țin de contagiozitate și gradul…