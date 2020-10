Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi este una dintre vedetele care nu iși arata varsta, deși nu mai este nici la prima tinerețe. Cantareața a fost, de-a lungul timpului, criticata dur pentru felul in care arata, unii fiind de parere ca de vina sunt operațiile estetice in exces. Care este, de fapt, adevarul?

- De-a lungul timpului, Ana Maria Mocanu s-a lasat de mai multe ori pe mana medicilor esteticieni. Bruneta a decis sa spuna adevarul despre intervențiile sale, dar mai ales, de ce a recurs la acestea. Cu ce probleme se confrunta fosta asistenta TV? A dat carțile pe fața!

- Loredana Groza are 50 de ani, insa reușește sa surprinda pe toata lumea, cu felul in care arata. Vedeta face sport, dar are și o alimentație sanatoasa. Ea a dezvaluit care este „de fapt”, ritualul ei de ingrijire.„Ritualul meu de ingrijire e simplu și practic, pentru ca nu am timp sa pierd in saloane…

- Cabral vine cu detalii picante despre relația de 14 ani cu Andreea. Cum s-au remarcat cei doi soți și cum a reușit cunoscutul prezentator de televiziune sa o cucereasca pe iubita actrița? Cabral, despre relația cu Andreea. Cum a reușit sa o cucereasca pe soția sa? Viața lor arata ca un scenariu de film…

- La 45 de ani, Andreea Marin arata extraordinar de bine. Ea a decis sa puna capat speculațiilor cum ca ar avea operații estetice facute pentru a arata așa. Andreea Marin a explicat ca in cazul ei, alimentația sanatoasa și sportul sunt secretul din spatele infațițarii sale. Ea a mai spus ca nu vrea sa…

- Andreea Marin are 45 de ani, insa reușește sa se mențina in forma, cu un stil de viața pe care il are de mai mult timp. Vedeta a vorbit despre operațiile estetice și a dezvaluit motivul pentru care ii place sa fie naturala. Sportul și alimentația sanatoasa au dat rezultate. La cei 45 de ani ai sai,…

- La cei 45 de ani ai ei, Andreea Marin ne arata de ce este supranumita „Zana”. Reușește sa se mențina intr-un mare fel și le da clasa foarte multor puștoaice prin aspectul ei tineresc și frumusețea ei naturala.