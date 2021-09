Stiri pe aceeasi tema

- De peste doi ani de zile Claudia Patrașcanu sunt in proces pentru custodia copiilor lor. Iata ca acum, inainte de inceperea școlilor, cei doi au cazut de comun acord pentru baiețeii lor. Gabriel Alexandru si Nicolas Mihai ii vor avea in prima zi de școala pe ambii parinți alaturi. „Copiii vor incepe…

- E preocupata de viața profesionala, dar și de cea personala. Claudia Patrașcanu a dezvaluit ca e pregatita sa iși faca un nou iubit dupa separarea de Gabi Badalau. Cantareața spera sa iși gaseasca jumatatea. „Mi-aș dori sa se intample și pe planul asta ceva frumos in viața mea. Dar vreau sa fie un om…

- Claudia Patrașcanu a facut noi dezvaluiri despre relația cu Gabi Badalau. Cei doi se afla inca in plin divorț pentru custodia celor doi baieți ai lor și nu se știe cand se va finaliza procesul. „Nu vreau sa spun, dar copiii noștri știu cel mai bine (n.r. daca mai are Gabi Badalau sentimente pentru ea,…

- In cadrul interviului pe care l-a oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a vorbit deschis despre motivul pentru care Gabi Badalau nu vrea sa-i dea divorțul. Mai are sau nu sentimente fiul de milionar pentru mama copiilor sai? Ce spune artista despre relația afaceristului cu…

- Rasturnare de situație in triunghiul Patrașcanu-Badalau-Dragușanu! Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns din nou astazi in fața instanței, pentru a decide custodia copiilor lor. In cadrul interviului oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, artista a facut dezvaluiri incendiare despre…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in plin proces de divorț de aproape doi ani, insa acum cantareața a decis sa ia o decizie. Ea nu vrea sa mai vorbeasca nimic din ceea ce ține de separarea de fostul ei soț, ci iși dorește sa fie fericita și liniștita.