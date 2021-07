Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau e ”prins la mijloc” de Claudia Patrașcanu, mama copiilor sai, și Bianca Dragușanu, partenera sa de viața. Fiul de milionar a publicat un mesaj care pare a fi cu subințeles pentru cele doua femei din viața sa.

- Julia Roberts (53 de ani) și soțul ei, regizorul Daniel Moder (52 de ani), au aniversat pe 4 iulie 2021, 19 ani de mariaj. Cuplul are impreuna trei copii, o fiica și doi fii, gemenii Hazel și Phinnaeus (16 ani) și mezinul, Henry (14 ani). Pe actual ei soț, Julia l-a cunoscut pe platourile de filmare…

- Mai exista vreo șansa de impacare intre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau? Iși dorește cantareața acest lucru? Frumoasa artista le-a raspuns fanilor la aceasta controversata intrebare și a recunoscut totodata daca il mai iubește sau nu pe inca soțul ei. Iata ce dezvaluiri uluitoare a facut vedeta despre…

- Pe langa procesul de divorț, care este in plina desfașurare, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau mai au o disputa legala, mai exact un litigiu de munca, ce a fost caștigat de bruneta in prima instanța. Astfel, artista a primit caștig de cauza pentru ca a fost angajata la una dintre firmele afaceristului…

- Claudia Patrascanu, inca sotia lui Gabi Badalau, a ajuns la capatul puterilor și așteapta cu nerabdare sa scape și in acte de tatal copiilor ei. “Acest om e o rusine”, ne-a spus solista, pentru playtech.ro, despre barbatul care acum traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Bianca Dragușanu. Claudia…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au hotarat, de dragul copiilor, sa puna capat scandalurilor și sa-și refaca relația de prietenie. Dupa ce in ultimele luni, cei doi au fost intr-un conflict constant și și-au aruncat unul altuia, in public, fel de fel de acuze. Artista a spus de curand, in cadrul unui…

- Dupa acuzațiile pe care i le-a adus Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu a izbucnit din nou. Frumoasa artista a lansat un mesaj dur la adresa inca soțului sau, semn ca nu l-a iertat. Direct pe contul de Instagram, fosta solista a trupei Sexxy a fost mai sincera ca niciodata și și-a impartașit gandurile…

- Intr-o discuție cu fosta lui partenera de viața, Claudia Patrașcanu, Gabi Badalau ar fi jignit-o pe Bianca Dragușanu. Un timp, Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au format un cuplu. La inceputul anului acesta, dupa inceperea relației lor, Bianca a spus ca traiește „cea mai frumoasa perioada” din viața…