- Claudia Nechita (27 de ani) s-a calificat in sferturile de finala ale categoriei 57 kilograme, dupa ce a depașit-o net pe Ramla Ali, portdrapelul Somaliei la Tokyo. Romanca va boxa miercuri, de la 11:15, cu japoneza Sena Irie pentru un loc in semifinale și o medalie. Nechita a impresionat in ring la…

- Aflata la a 5-a participare la Jocurile Olimpice, spadasina Ana Maria Popescu a obținut pentru a doua oara in cariera, la 36 de ani, medalia olimpica de argint, in proba de spada individual. Medalia obținuta de Popescu... The post Ana Maria Popescu a caștigat medalia de argint la spada, prima a Romaniei…

- Jucatoarea de tenis de masa Eliza Samara a declarat ca echipa Romaniei isi doreste o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, apreciind ca aceasta poate fi obtinuta. "Avem in minte doar medalia! Se poate sa o castigam! Am ajuns la acea maturitate, suntem o echipa mult mai matura si mai omogena”,…

- Victoria dramatica reușita de Sorana Cirstea (Romania, 54 WTA) in turul secund la Roland Garros, 6-4, 3-6, 6-4 cu Martina Trevisan (Italia, 102 WTA) ii asigura matematic prezența la Jocurile Olimpce de la Tokyo (23 iulie – 8 august). Sorana Cirstea este sigura de prezența la Jocurile Olimpice de la…

- Echipa de polo Dinamo Bucuresti a obtinut, joi, medalia de bronz in Superliga Nationala, dupa ce a invins formatia Rapid Bucuresti, in a treia partida din cinci programate in finala mica. Dinamo Bucuresti a castigat cu scorul de 15-13. Anterior, s-a impus cu 21-11 si 13-5, iar cu 3-0…