Claudia lanseaza “Perfecta nimanui” Noua piesa a Claudiei aduce in prim-plan iubirea, speranta si puterea unui zambet. Versurile reprezinta sprijinul de care ai nevoie atunci cand suferi. Sunt instrumentul cu ajutorul caruia poti invinge orice obstacol si poti spera din nou. “Perfecta nimanui” reprezinta mai mult decat o piesa. “Este o stare prin care fiecare om a trecut sau va trece, intr-o anumita perioada a vietii. Am scris aceasta piesa cu sufletul si vreau sa ii multumesc echipei mele incredibile de la Roton, care a dat viata unei povesti frumoase” sustine Claudia. Claudia este un muzician complet, fiind pianist, compozitor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent ajunsa in Top 3 cu single-ul hit „Bed”, RAYE se intoarce cu piesa „Call On Me”, compusa alaturi de Billen Ted, „Call On Me” este, cu siguranța, inca un hit pop / dance, pe care fanii lui RAYE il vor asculta pe repeat vara aceasta. RAYE a spus: „Am scris acest cantec intr-o zi in care sora mea…

- Nicole Cherry lanseaza anticipata melodie „Scrie-mi pe suflet”, insoțita de un videoclip emoționant in care artista face un anunț important. Nicole Cherry a dezvaluit inițial cateva secunde din piesa in cadrul unei campanii pe TikTok in urma cu o luna. Daca fanii artistei așteptau cu nerabdare piesa,…

- starseek este proiectul de artist al producatorului si inginerului de sunet Lu-K Beats (Luca George), proiect care reprezinta un alter-ego al lui: un producator si rapper extraterestru, care face muzica nemaiauzita pe Terra. Conceptul proiectului reprezinta, pe rand, o convertire a artistilor autohtoni…

- Piesa ”Wasted on you”, realizata impreuna cu Jade Shadi, propune o poveste de dragoste ce lasa in urma sa doar controverse. Jade Shadi este un proiect de muzica deep house inspirat din dragostea pentru libertate, dans și mișcare. In urma cu fix o saptamana a fost lansata și prima piesa Romanian House…

- “Tentatii” este o piesa despre cum sentimentele castiga mereu lupta cu ratiunea, iar din aceasta lupta a luat nastere aceasta piesa. AlbWho, pe numele ei – Alexandra Albu, este un producator promitator, care fara doar si poate, incepe sa ia prin surprindere industria muzicala romaneasca. La sfatul unui…

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Trupa Akord a lansat, zilele trecute, o noua producție muzicala pe versurile marelui poet, Mihai Eminescu. Piesa „Vino iar” continua șirul producțiilor in stil pop ale baieților, fiind o melodie dansanta și conține un sound modern realizat cu succes de echipa AKORD. „Anterior lansarii acestei piesei…

- Mark Stam aduce vara și caldura mai aproape prin piesa E ok, pe care o lanseaza in colaborare cu Sore. Artistul ii incurajeaza pe toți cei care trec prin momente mai puțin fericite și le transmite ca este ok ca in viața sa existe și perioade mai grele. Important este ca fiecare sa gaseasca puterea și…