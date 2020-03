Claudia Gilia: “PNL este bolnav de anticipate!”

Stiri pe aceeasi tema

- Miron Mitrea e de parere ca Guvernul Citu va trece la votul din Parlament. Mai mult, el sustine ca e nevoie de un Guvern stabil, in special din cauza crizei coronavirus din Romania."Indiferent de modul in care s-a ajuns la Guvernul Citu, indiferent de ce a gandit presedintele cand l-a nominalizat, indiferent…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, sambata seara, la Romania TV, ca le va cere liberalilor sa voteze la vedere Guvernul Cițu."Nu cred ca se vor lamuri lucrurile, daca vor fi sau nu anticipate. Daca domnul Cițu nu va intruni majoritatea, e un pas spre anticipate. Citeste…

- PNL a adoptat OUG-ul prin care a desființat statul de drept in Romania, este de parere Claudia Gilia, deputatul PSD Post-ul Claudia Gilia (PSD) – “A legiferat PNL turismul electoral? PNL transforma romanul din cetațean in votant! Și atat” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD, Claudia Gilia a atras atenția, astazi, asupra diminuarii alacarilor bugetare pentru programul Start-up Nation. Fondurile prevazute ca și Post-ul Claudia Gilia: “Se intampla lucrul de care ma temeam: “Romania normala” e anormala!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa Din pacate, anul 2020 a debutat cu o criza majora in politica internaționala. Romania este membra a Post-ul PSD Dambovița acuza PNL ca vrea anticipate pentru a nu deconta electoral masuri nepopulare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Braila, ca nu crede ca vor avea loc alegeri anticipate in urmatoarea perioada, in primul rand pentru ca "nu exista o criza politica in Romania". "Vreau sa felicit decizia presedintelui Romaniei de a promulga…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, ca a hotarat impreuna cu presedintele Klaus Iohannis ca pentru Romania cel mai bine este sa fie organizate alegeri anticipate. "Presedintele Romaniei si cu mine am hotarat ca cel mai bine pentru Romania este sa organizam alegeri anticipate", a spus Orban, dupa…

