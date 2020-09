Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea SCANDAL la Cugir: Barbat sancționat cu 3500 de lei de catre jandarmi dupa ce a adresat injurii unei vecine și a refuzat sa se legitimeze Jandarmii au intervenit in Cugir, in urma unui scandal provocat de un barbat cu vecina sa, pe fondul unor neințelegeri mai vechi. Femeia a sunat poliția…

- Oana Marica, poreclita „Bunesa de la Urlați”, duce o viața de adevarata prințesa, mai ales dupa ce a fost premiata cu unul dintre cele mai importante premii din industria frumuseții. Fosta iubita a lui Marius Niculae are cu ce se mandri, altfel Gabi Badalau nu ar mai cauta-o sa ii țina companie.

- Casatorita in vara anului trecut cu Norbert Vig, managerul unui cunoscut bistro din Capitala, Anamaria nu și-a mai dorit sa se intoarca in lumea muzicala dupa rușinea pațita in urma relației sale cu Florin Chilian. La sfarșitul lui 2006, Chilian și Ana Maria s-au desparțit și a urmat un scandal cu acuzații…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Rurala Targu Jiu au fost sesizați astazi prin apelul 112 ca pe raza comunei Runcu ar fi avut loc un conflict intre doua persoane. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat, de 37 de ani, din comuna Runcu, in timp ce se afla pe raza localitații,…

- Alexandra Becali a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro in compania unui barbat misterios, in zona de nord a Capitalei, la o terasa de fițe. Fiica latifundiarului din Pipera nu a lasat sa o tradeze nici un semn, fiind mai discreta ca niciodata.

- Recent, a venit si mama ei la Bucuresti, pentru a mai petrece timp cu fiica ei si sa o ajute sa treaca mai repede peste despartire. Zilele trecute, CANCAN.RO a intalnit-o pe indragita cantareața in fața unui salon de infrumusețare, acolo unde a mers pentru a-și ”recupera” mama. Lidia Buble,…

- Florin Zamfirescu și Catalina Mustața au divorțat in urma cu 7 ani. Cei doi au fost impreuna 20 de ani, insa abia acum, actorul scoate la iveala amanunte incredibile din fosta casnicie. Mai mult, acesta a dezvaluit pentru prima data, cand au inceput problemele.„Noi cand ne-am desparțit... Noi am avut…

- Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) vor avea din aceasta vara locuri dedicate la admiterea in licee și școli profesionale. Pentru locurile in universitați Ministerul Educației inca poarta discuții cu reprezentanții rectorilor, potrivit unor surse Libertatea. Zilele urmatoare urmeaza sa fie…