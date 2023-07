Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Florescu a avut o reacție acida in fața camerelor in ediția 5 din sezonul 7 Insula IUbirii de pe 6 iulie 2023, dupa ultima petrecere de la vila. Iubita lui Bogdan Cirlan a rabufnit la masa cu ispita Daniel Mihai. Iata ce a spus despre celelalte concurente, fara reținere.

- Bianca Giurca este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Marius Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii acesteia au fost uimiți atunci cand au descoperit cum arata tanara in urma cu 3 ani. Puțini ar fi recunoscut-o.

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și au ieșit la iveala detalii interesante. Maria și Livia au avut un atac dur la adresa lui Iulian Clonț și acesta a avut o reacție neașteptata.

- Concurenții de la Insula Iubirii sezonul 7 au vizitat resortul in care baieții vor locui alaturi de ispite pe parcursul celor 21 de zile. Intre timp, Roxana și Claudia au avut parte de noi discuții dupa replicile acide din prima seara. Ce și-au spus cele doua intre patru ochi.

- Concurenta Claudia și ispita Roxana au avut parte de un schimb de replici destul de acid și și-au spus cateva cuvinte. La randul lui și Bogdan, partenerul Claudiei a avut un schimb de replici cu o ispita.

- Fostul concurent de la Chefi la cuțite și fosta lui iubita și-au surprins fanii cu cea mai recenta postare publicata pe conturile personale de Instagram. Iata care e motivul care a dus la separarea neașteptata, dar și in ce relații vor ramane de acum cei doi foști parteneri!

- Bogdan Ionescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a luat inima in dinți, iar in urma cu doar cateva zile, de Paște, și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi se pregatesc acum și de pasul cel mare, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, Bogdan Ionescu ne-a marturisit cum a pregatit momentul cererii,…