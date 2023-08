Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii, sezonul 7, Claudia Florescu a avut o ieșire nervoasa, dupa ce Ema Oprișan a facut un lucru care a deranjat-o pe concurenta. Deși cele doua o relație de prietenie frumoasa și se ințeleg destul de bine, acum Claudia Florescu a fost cea care i-a oferit…

- La ultima petrecere din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 19 august 2023, Bianca Giurca a pupat-o pe Ema Oprișan pe buze. De altfel, Claudia Florescu a „explodat” cand s-a trezit cu un pahar spart la picioare.

- Ema Oprișan de la Insula Iubirii și-a surprins fanii cu un nou mesaj controversat pe rețelele de socializare. Concurenta a mai vorbit pana acum despre iubire și relații, iar acum a facut referire la dezamagirile in dragoste. Iata in ce mesaj pare ca s-a regasit una dintre cele mai mediatizate concurente.

- Radu Valcan e prezent in ediția din seara aceasta de la „Insula Iubirii” la cea mai neașteptata confruntare dintre Razvan Kovacs si ispita Romeo. Cei doi au ocazia inedita sa discute prima oara, fata in fata, dupa evenimentele petrecute in cele doua resorturi.In episodul de aseara de la „Insula Iubirii”…

- In ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7 s-au intamplat lucruri placute, dar și mai puțin placute. Concurentele s-au intalnit cu Radu Valcan și au decis cu cine vor sa mearga la urmatorul date, iar Daniel Mihai a fost eliminat din show.In ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurentele…

- Bianca Giurca a legat prietenii cu unele concurente, cum ar fi Claudia Florescu. La fel se poate spune și despre relația ei cu ispitele, mai ales cu Bogdan Staruiala. Cei doi au petrecut timp impreuna și se pare ca se ințeleg de minune.

- Ema Oprișan și Claudia Florescu au vorbit despre apropierile „periculoase” dintre Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu in episodul 11 din „Ce s-a intamplat in casa fetelor”, emisiune exclusiva AntenaPLAY.

- Cristina Rancov a comentat imaginile vazute cu Iulian Clonț la bonfire. Imaginile care nu s-au vazut pana acum la televizor sunt disponibile in exclusivitate pe AntenaPLAY la Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.