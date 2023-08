Stiri pe aceeasi tema

- La ultima petrecere din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 19 august 2023, Bianca Giurca a pupat-o pe Ema Oprișan pe buze. De altfel, Claudia Florescu a „explodat” cand s-a trezit cu un pahar spart la picioare.

- In episodul trecut de la Insula Iubirii, Romeo s-a intalnit cu Razvan Kovacs. Cei doi nu au ezitat și și-au aruncat replici dure, ca mai apoi ispita sa ii spuna concurentei cum a decurs intalnirea.

- Ema Oprișan, concurenta din sezonul 7 Insula Iubirii, a reacționat acid cand a vazut ca Speak se amuza pe seama grimaselor ei din emisiune, in podcastul pe care il are alaturi de Florin Ristei. Iata ce mesaj i-a transmis in mediul online tanara.

- Ema Oprișan și Claudia Florescu au vorbit despre apropierile „periculoase” dintre Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu in episodul 11 din „Ce s-a intamplat in casa fetelor”, emisiune exclusiva AntenaPLAY.

- Claudia Florescu a avut o reacție acida la adresa lui Daniel Mihai, ispita alaturi de care a facut o ședința foto tematica, in episodul din aceasta seara, din data de 13 iulie 2023, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7. Ce a deranjat-o, de fapt, pe concurenta.

- In ultimele zile, Claudia Florescu a analizat comportantul concureților de la Insula Iubirii și a avut o reacție neașteptata! Iubita lui Bogdan este deranjata de ipocrizia pe care a sesizat-o in cazul tuturor concurentelor, pe care le-a acuzat ca nu fac ceea ce simt. De asemenea, se considera singura…

- Claudia Florescu a avut o reacție acida in fața camerelor in ediția 5 din sezonul 7 Insula IUbirii de pe 6 iulie 2023, dupa ultima petrecere de la vila. Iubita lui Bogdan Cirlan a rabufnit la masa cu ispita Daniel Mihai. Iata ce a spus despre celelalte concurente, fara reținere.

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurentele s-au intalnit cu Radu Valcan și au fost puse sa aleaga cu cine vor sa mearga la un date. Romeo Vasiloni a zis ca nu dorește sa mearga la intalnire cu Ema Oprișan, iar reacția ei nu a intarziat sa apara.