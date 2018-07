Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a fost externata din spital. Actrița și Rita au ajuns astazi acasa. Vedeta a nascut pe 11 iunie o fetița perfect sanatoasa, iar la scurt timp a publicat și prima imagine cu micuța, fara a-i arata insa fața. Recent, pe blogul personal, vedeta a povestit cum a decrus nașterea și cum a ales…

- Catalin Cazacu, situația neplacuta in cadrul unei emisiuni tv. Fostul concurent de la Exatlon a fost prezent in platoul Wowbiz, unde a avut parte de un moment interesant. Un asa zis coleg de breasla a intervenit in direct, mai intai prin telefon, iar apoi in platoul emisiunii, si l-a acuzat pe Cazacu…

- In urma cu cateva zile va prezentam imaginile in care se vedea clar apropierea dintre Catalin Cazacu și Maria Constantin, intr-un club de fițe din Capitala. (DETALII AICI). CANCAN.RO, SITEUL, NR.1 DIN ROMANIA, a obținut acum prima reacție a lui Marcel Toader, dupa ce și-a vazut fosta soție in brațele…

- Absența din țara a Elenei Udrea este resimțita din plin de logodnicul ei. Recent, Adrian Alexandrov a aflat ca, in luna septembrie, urmeaza sa devina tata de fata. (Console si accesorii gaming) Barbatul, care nu s-a acomodat cu lipsa Elenei Udrea, a facut declarații, in exclusivitate, pentru CANCAN.RO,…

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania, dupa cinci luni petrecute in Republica Dominicana, la Exatlon. In tot acest timp, motociclistul a fost parasit de logodnica sa, Ana Roman, dupa ce acesta s-a apropiat foarte mult de Claudia Pavel. Miercuri noapte (23 mai), „faimosul” a revenit in țara, la scurt…

- Catalin Cazacu este cel mai recent concurent, care a fost eliminat de la Exatlon, iar Giani Kirița a parasit competiția in urma cu aproximativ doua saptamani. Fostul fotbalist și Ana Roman, fosta lui Cazacu, s-au fotografiat impreuna, iar imaginea a ajuns pe rețelele de socializare. Cei doi s-au intalnit…

- Timp de cinci zile, plaja din Mamaia Nord s-a transformat intr-un imens ring de dans, acolo unde zeci de tineri s-au distrat de mama focul. Atmosfera incinsa create de dj-ii invitați d organizatorii festivalului Sunwaves i-a determinat pe doi dintre participanți sa iși dea frau liber sentimentelor.…