„Clătitele de gheaţă”, fenomenul unic în lume. Ce sunt formaţiunile ciudate şi unde se găsesc „Clatitele de gheata”, fenomenul unic in lume. Turiștii pasionați de viața salbatica au surprins, recent, imagini cu discuri inghețate pe suprafața unui rau din Scoția. Este prima data cand un astfel de ansamblu se formeaza in regiune, insa nu primul de acest fel la nivel mondial. Formațiunile au luat naștere dupa un val neobișnuit de […] The post „Clatitele de gheata”, fenomenul unic in lume. Ce sunt formatiunile ciudate si unde se gasesc appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Fenomenul nu este unic in Scoția, insa este prima oara cand s-a produs, din cauza scaderii bruște a temperaturilor.La inceputul anului trecut, „clatitele inghețate" au fost semnalate și in Chicago, de-a lungul lacului Michigan, potrivit CNN .UNDE apar „clatitele de gheața"Fiecare disc are intre 20 și…

