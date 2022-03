Clătite de post cu suc de portocale. Un desert ideal pentru această perioadă Postul Paștelui a inceput, așa ca majoritatea credincioșilor se vor abține de la tot ceea ce inseamna preparate de dulce, insa nu și la dulciuri in general. Știm ca este greu sa nu iți delectezi papilele gustative cu ceva bun, așa ca noi iți venim in ajutor cu o rețeta de clatite de post cu suc de portocale. Incearca și nu vei regreta! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat ca Darren Cahill, fostul antrenor cu care a ramas in relatii foarte bune, a sfatuit-o sa mearga la academia lui Patrick Mouratoglu, acolo intalnindu-l si pe Morgan Bourbon, cel care e cu ea la Indian Wells.

- Vrei sa iți surprinzi partenerul de viața insa inca nu te-a gandit ce desert sa faci? Ei bine, noi iți venim in ajutor cu o prajitura cu bere neagra. Știm, suna destul de dubios, insa te asiguram ca gustul este unul inedit cu care nu o sa dai greș! Incearca și nu vei regreta!

- Ai uitat ca astazi este 8 martie și nu i-ai pregatit nimic partenerei tale de viața? Este prea tarziu pentru a cauta un cadou special? Ei bine, noi iți sarim in ajutor! Prajitura inimoare indragostite o sa te salveze in aceasta situație! Incearca acest desert și cu siguranța nu vei da greș!

- Postul Paștelui este una dintre cele mai stricte perioade, timp in care credincioșii se curața spiritual și fizic. Postul Paștelui mai este numit și Postul Mare, iar in 2022 incepe in prima parte a lunii martie, cu 40 de zile inainte de Paște. Postul Paștelui 2022 va incepe pe data de 7 martie, conform…

- Weekend-ul bate la ușa, așa ca ce poate fi mai frumos decat sa stai in pat, sa te uiți la un film alaturi de cei dragi și sa iți rasfeți papilele gustative cu un desert simplu de facut și foarte delicios? Incearca prajitura guguluf cu portocale și coacaze roșii și nu vei regreta!

- Vrei sa iți rasfeți papilele gustitive, insa nu ai idee ce rețeta sa incerci de data aceasta? Ei bine, noi venim cu o soluție pentru tine, care sigur o sa-ți surada. Incearca prajitura Porumbița cu crema de branza și vei fi cu adevarat surprinsa. Un desert simplu și cu adevarat gustos!

- Mulți dintre nativi vor ieși invingatori din aceasta luna grea ș intunecata, insa mulți alții nu vor reuși sa faca fața obstacolelor care vor aparea in drumul lor. Afla din randurile de mai jos daca te numeri și tu printre cele trei zodii ghinioniste ale lunii ianuarie 2022!BerbecSe pare ca astrele…

- A sosit perioada in care toate gospodinele se gandesc ce vor pune pe masa bogata de Craciun! Ei bine, noi va prezentam una dintre cele mai simple și ravnite prajituri, care nu trebuie sa lipseasca in aceasta zi speciala. Iata cum se prepara prajitura Fanta cu suc natural de portocale și crema de branza.