Classical Christmas Market, primul târg de sărbători la Opera Naţională Bucureşti Classical Christmas Market, primul targ de sarbatori de la Opera Nationala Bucuresti, va avea loc in perioada 3 – 31 decembrie, in aer liber, pe esplanada. Opera Nationala Bucuresti si Corul National de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, alaturi de Programul National Cantus Mundi au anuntat joi organizarea primului targ de Craciun din Romania care va pune in valoare, in exclusivitate, muzica simfonica a sarbatorilor de iarna – „Classical Christmas Market”. Pentru prima data in istoria sa de o suta de ani, Opera Nationala Bucuresti va gazdui un targ de Craciun. Classical Christmas Market va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

