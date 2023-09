Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 11 septembrie – 03 decembrie 2023, DIGI lanseaza campania „Tot de la DIGI” , care aduce tuturor clienților rezidențiali o reducere de 50% din valoarea abonamentului lunar, timp de 6 luni, la portarea in rețeaua mobila; Oferta este disponibila in toate magazinele DIGI, online, pe site-ul…

- ADVERTORIAL. Pregatire teoretica și practica, burse de merit in perioada celor doi ani de studiu, cazare și masa, transport, toate materialele necesare studiului, echipament individual de protecție si oferirea unui loc de munca in una dintre locațiile Holcim. Aceasta este oferta educaționala a Grupului…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 210 oferte in județ și 296 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: electrician…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 498 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Abrud și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 25 iulie. Sunt vacante 498 de posturi in județul…

- Experții de la agregatorul de joburi Jooble ne explica ce pași trebuie sa urmam pentru a avea succes in cautarea unui loc de munca. Procesul de cautare și selectare a locului de munca potrivit este cu siguranța o calatorie complexa și plina de provocari. Din punct de vedere tehnic, cautarea unui loc…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 478 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Abrud și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 11 iulie. Sunt vacante 478 de posturi in județul…

- La inceputul lui 2023, candidații erau precauți in aplicari și se concentrau pe stabilitatea locului de munca, fiind influențați de semnele unei posibile recesiuni. Cu timpul insa, ritmul cautarilor de noi joburi și al aplicarilor a accelerat, depașind cu 23% numarul de aplicari din a doua jumatate…

- Mulți romani, atrași de iluzia unor locuri de munca bine platite in Regatul Unit, ajung sa fie victima inșelatiriei acestor companii fictive, care le promit un job in Marea Britanie. Aceste firme țepuiesc muncitorii, care sunt in general contactați pe internet, și solicita sume semnificative de bani…