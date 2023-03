Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania au inregistrat un nou cutremur in zona Gorj:In ziua de 18.02.2023, 18:04:34 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.6, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 106km SV de Sibiu, 106km NV de Craiova, 140km V de Pitesti, 164km SE…

- Sambata, 18 februarie, continua programul Timișoara - Capitala Europeana a Culturii cu evenimente in tot orașul: spectacole de teatru, filme, concerte, arta vizuala stradala, lumini și activitați pentru comunitate.

- Consiliul de administrație al TVR a aprobat, ieri, la Timișoara, lansarea a doua noi canale: TVR Sport și TVR Folclor. Dan Turturica, președintele-director al TVR, a anunțat ca televiziunea publica va avea doua noi canale, unul dedicat sportului și celalalt folclorului, proiecte care nu implica fonduri…

- Intre angajat si angajator exista tot timpul o persoana de legatura, care faciliteaza relatia dintre cele doua parti si le reprezinta la nevoie in munca propriu-zisa, si anume responsabilul HR (Human Resources – Resurse Umane). Despre aceasta meserie si pasiune ne vorbeste Alina Gafu, manager de resurse…

- Carmen Bejan, dupa casatorie „Satran", a fost eliberata conditionat la circa 13 ani distanta de momentul in care intra in inchisoare pentru ca a ucis si transat un barbat in camera de camin. Pentru crima oribila din 2009 – cand era studenta la Timisoara – ea trebuia sa ispasesca o pedeapsa de 19 ani…

- Vineri, 17 februarie 2023, Timișoara se transforma in Capitala Europeana a Culturii, prilej cu care, in Piața Unirii, sunt așteptați peste 15.000 de locuitori ai orașului și vizitatori deopotriva. Sute de evenimente vor fi organizate in weekendul 17-19 februarie: expoziții, ateliere, concerte, tururi…

- Ioan Puiu Popa, tobarul formației Vest implinește astazi frumoasa varsta de 67 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Nascut in Timișoara, sarbatoritul zilei de azi a activat la-nceput in doua formații care au cantat in deschiderea concertelor susținute in acei ani de aur ai rock-ului…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, vineri dimineața, ca la Timișoara s-ar putea construi un campus regional pentru invațamantul dual, destinat tinerilor care decid sa invețe o meserie.