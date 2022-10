Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a IX-a a Ligii Naționale de handbal programeaza la Timișoara partida dintre SCM Politehnica și Minaur Baia Mare. Jocul se va disputa sambata, 29 octombrie, la ora 18.00, la sala Constantin Jude.

- Doua milioane si jumatate de euro! Este suma cu care firma Rossini Sleeve Technologies SRL, cu sediul in Chisoda, acuza ca a fost pagubita prin capusarea ei de mai multe persoane si firme romanesti. Dosarul se afla la DIICOT Timisoara de la inceputul anului 2020 si cu toate ca mai multi suspecti si-au…

- SCM USV Timisoara a suferit un nou esec in play-off-ul Ligii Nationale. De aceasta data unul foarte drastic pe noul stadion al clubului armatei CSA Steaua, scor 5-52 (0-14). Banatenii vor fi astfel pe locul 4 la finele acestei faze. Jocul din runda a 5-a a inceput prost pentru timisoreni, care l-au…

- Etapa a doua a Ligii Zimbrilor programeaza sambata, de la ora 17,00, la sala Constantin Jude din Timișoara, partida dintre SCM Politehnica și HC Buzau. Este prima apariție pe teren propriu pentru alb-violeți, care in prima runda au cedat cu 27-24 la Turda. Jucatorii banateni au avut mai mult de o saptamana…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe SCM USV Timisoara cu scorul de 38-27 (13-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii Nationale de rugby. ”Zimbrii” au facut o repriza secunda excelenta, dupa ce au fost condusi la pauza. Baimarenii au marcat cinci eseuri si…

- Dupa 6 victorii categorice in sezonul regulat si inca una, in prima etapa a play-off-ului cu Dinamo, iata ca a venit si timpul pentru primul esec al SCM Timisoara. A fost 14-32 cu 7-20 la pauza pentru Steaua, care a obtinut si punctul bonus ofensiv. Ce a inceput bine s-a terminat prost pentru banateni,…

- SCM Politehnica se pregateste de traditionalul turneu pe care-l organizeaza in sala „Constantin Jude”. In weekend, la Timisoara, vor fi marcati prin „Cupa Poli” din acest an si cei 75 de ani de la infiintarea sectiei de handbal a clubului alb-violet. Celelalte participante la competitie sunt Metaloplastika…

- Prim-divizionara de handbal SCM Politehnica a invins CSM Oradea cu 34-24 (15-10), intr-o partida de verificare jucata vineri la sala Constantin Jude. Meciul dintre cele doua prim-divizionare de handbal a fost echilibrat doar in primele minute (2-2), dupa care alb-violeții s-au desprins abrupt. Timișorenii…