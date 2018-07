Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul albaiulian Adrian Cibu a luptat vineri seara in gala internaționala de kickboxing „Infruntarea Titanilor”, organizata de prestigioasa federație de lupte ACB din Rusia. Adrian a deschis gala in care main eventul a fost meciul dintre Adrian Stoica și Donegi Abena, iar in ring s-a mai aflat și…

Clubul Respect Gym Gaești organizeaza pe 13.07.2018 la Sala Sporturilor din Targoviște Gala – Clash of Titans! Main eventul galei

- Targoviste va fi, vineri, capitala kickboxingului. Politistul gaestean Dan Mocanu, coordonatorul Clubului Respect Gym organizeaza o gala de toate zilele. Meciurile se vor desfasura la Sala Polivalenta si sunt organizate in colaborare cu ACB.

Clubul Respect Gym Gaești organizeaza pe 13.07.2018 la Sala Sporturilor din Targoviște Gala – Clash of Titans! Main eventul galei

In 9 iunie 2018, ora 18, Asociația Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie- Izvoratorul de Mir" (A.M.V.V.D.) organizeaza

Grupul de restaurante San Marco, Del Ponte si Beraria "Vlad Tepes" din Targoviste recruteaza, in vederea angajarii, personal cu sau

Tone de gunoi s-au strans, astazi, din spatele Haltei Teiș, zona in care locuiește o numeroasa comunitate de romi, cu

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita organizeaza in data de 20 aprilie