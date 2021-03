Stiri pe aceeasi tema

- In Marea Britanie, dupa 3 luni in care au fost inchise, unitațile de invațamant se redeschid, de azi. Sunt așteptați in banci 8 milioane de copii. Este o prima etapa de relaxare a restricțiilor, dupa o scadere semnificativa a numarului de infectari. Unitațile de invațamant vor efectua frecvent teste…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a explicat ca pregatește un ordin de ministru care sa reglementeze felul cum se va face rotația elevilor din anii terminali, cand școlile unde invața intra in scenariul roșu. Ordinul comun al Ministerului Educației și celui al Sanatații prevede ca 50% dintre elevii…

- Ministerul Sanatații și Educației s-au ințeles. Elevii din clasele terminale vor merge fizic la școala indiferent de scenariu. Pana acum, aceștia treceau in online in momentul in care localitatea atingea rata de 3 infectari la mia de locuitori. Hotararea CNSU abiliteaza cele doua ministere, al Educației…

- Consiliul National al Elevilor nu este de acord cu ideea ca tinerii din clasele terminale sa mearga la scoala in conditiile in care localitatea in care invata se afla in scenariul rosu. Consiliul solicita ca elevii si parintii sa isi exprime optiunea cu privire la modalitatea de continuare a cursurilor,…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, iar copiii trebuie sa fie foarte bine pregatiți. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Președintele Asociației Invațatorilor din Romania, Viorel Dolha, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cum au primit elevii și cadrele didactice anunțul autoritaților de revenire la școala a tuturor elevilor din clasele pregatitoare și I-IV, din semestrul al doilea, care incepe in 8 februarie. Vorbim…

- Deputatul USR Adrian Wiener nu crede ca va fi posibila, in urmatoarea perioada, scoala cu elevii din toate clasele prezenti simultan la cursuri in toate localitatile din Romania. In opinia sa, este "imperativ" insa ca din semestrul al doilea unitatile de invatamant sa fie deschise cel putin…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, medicul Andreea Moldovan, este de parere ca școlile nu vor putea fi redeschise pe 8 februarie. „Personal am un dubiu vizavi de data de 8 februarie. Decizia se va lua in funcție de evoluția epidemiologica din urmatoarele doua saptamani, dar trendul e ușor…