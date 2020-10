Clase vagon și toalete în curte la o școală din centrul Craiovei Revolta in randul parinților unor școlari de la clasa pregatitoare de la Școala gimnaziala ”Traian” din Craiova. Aceștia reclama ca micuții invața intr-o cladire cu clase tip vagon și pentru a ajunge in sala lor de curs trec prin sala unor elevi de clasa a III-a. In aceste condiții, cand trebuie sa mearga la toaleta deranjeaza permanent alte ore. Și nu e singura problema. Toaleta la care merg școlarii este una in curte, separata de corpul in care invața. Din acest motiv micuții nici nu ar fi lasați sa mearga la toaleta ori de cate ori au nevoie. In plus, parinții sunt revoltați și de faptul ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Finlanda, doar parinții celor de clasa intai merg la școala in prima zi, intra in curte unde copiii se aliniaza in dreptul fiecarui invațator și apoi intra in școala. Nu se aduc flori sau cadouri profesorilor. Potrivit spuselor Biancai, inainte de pandemie copiii stateau in școli desculți.…

- Elevii de clasa a opta incep școala fara manual de limba romana, ministrul Educației, Monica Anisie, explicand, duminica seara, ca, deși licitația a inceput devreme, s-a intrat in situație de urgența și termenele s-au prelungit.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu,…

- Craiova este teoretic in scenariul verde pentru inceperea noului an școlar, cu toți elevii in clase. Practic, acest scenariu nu prea se poate aplica din lipsa spațiilor, așa ca multe gradinițe și școli funcționeaza cu jumatate de efective la clasa și jumatate acasa. Sunt și situații in care elevii nu…

- In acest weekend copiii , din Baia Mare, care urmeaza sa mearga in clasa pregatitoare vor primi acasa un ghiozdan echipat. Primarul Catalin Cherecheș susține educația! Primarul Catalin Cherecheș a angrenat DAS Baia Mare in livrarea ghiozdanelor echipate pentru toți copiii care din 14 septembrie vor…

- Scolile din Craiova sunt in zona verde. Teoretic, toti elevii ar trebui sa fie in clase, dar practic nu se poate adopta acest scenariu daca sunt efective mari. Managerii spun ca nu au spatiu pentru a asigura distanta fizica de un metru la efective de peste 30 de elevi. In aceste conditii, in multe situatii,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat astazi, in parlament, ca numarul de ore la clasa pregatitoare se va reduce incepand din anul scolar urmator. „Aseara a fost aprobata in sedinta de guvern o Ordonanta de urgenta prin care am prorogat aplicarea modificarii numarului de ore la clasa pentru…

- Alexandru Rafila considera ca scolile cu numar mic de elevi ar putea sa desfasoare orele normal, cu respectarea masurilor de protectie. In schimb, scolile cu numar mare de elevi ar putea sa faca ore inclusiv online, scrie Stiripesurse.roReprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru…

- Medicul a precizat ca "acesti copii trebuie sa fie cat mai aproape de viata lor scolara reala care presupune si interactiunea cu ceilalti copii, adica sa nu incercam sa ii transformam in niste cititori de tablete". De asemenea, Alexandru Rafila a declarat la Digi24 ca trebuie luate masuri…