Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova a incheiat cu o infrangere participarea in preliminariile Campionatului Mondial din 2022. In ultima etapa, "tricolorii" au pierdut meciul jucat la Klagenfurt cu Austria, scor 1-4.

- Naționala de fotbal a Serbiei a produs o mare surpriza in preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Discipolii lui Dragan Stojkovic au invins, in deplasare, selecționata Portugaliei cu 2-1 și s-au calificat direct la turneul final din Qatar.

- Austria va dona tarii noastre 100 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19. Anuntul a fost facut de președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in cadrul vizitei președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la Viena.

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Armeniei, intr-o partida disputata pe stadionul „Steaua” din Bucuresti, contand pentru Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.Unicul gol al intalnirii a fost marcat, in minutul 26, cu capul, in urma unui…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a debutat luni cu o victorie pe noul Stadion Steaua, invingand la limita naționala Armeniei, scor 1-0, in preliminariile Campionatului Mondial. Romania e pe locul 2 in...

- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova a pierdut fara drept de apel inca un meci in preliminariile Campionatului Mondial din 2022. „Tricolorii” au cedat acasa in fața Danemarcei, scor 0-4.

- Nationala de fotbal a Romaniei intalneste, vineri, de la ora 21.45, pe Volksparkstadion din Hamburg, reprezentativa Germaniei, intr-o partida contand pentru Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. „Ne asteapta o partida dificila impotriva unei echipe de top a lumii. La fiecare turneu…

- Simona Halep este, cu siguranța, cea mai mare tenismena romanca din toate timpurile, reușind performanțe incredibile in sportul alb. Cu toate acestea, sportiva a coborat din nou in clasamentul WTA. Ce loc ocupa acum Simona Halep in topul celor mai mari tenismene din lume. Cate locuri a coborat Simona…