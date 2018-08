Clasamentul ​WTA: Simona Halep, locul nti n lume indiferent de rezultatele de la US Open

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 1 WTA) se pregatește intens sub supravegherea antrenorului Darren Cahill pentru turneul de Grand Slam de la US Open. Antrenorul australian a fost surprins la antrenamentul de astazi in timp ce-i facea poze Simonei, probabil pentru a le posta pe rețelele de socializare. Simona va…

- Prima partida oficiala de pe noua arena "Louis Armstrong" din complexul de la Flushing Meadows va fi cea dintre Simona Halep (1 WTA) și Kaia Kanepi (Estonia, 44 WTA). Liderul mondial va debuta luni la US Open, ultimul Grand Slam anului, de la ora 18:00 (ora Romaniei). Confruntarea va putea fi urmarita…

- Simona Halep și Roger Federer au oferit una dintre imaginile zilei, la New York, inainte de US Open. Cei doi jucatori s-au intalnit pe teren, iar un fotograf a surprins momentul. Roger Federer s-a antrenat inainte de turneul de Grand Slam, la scurt timp dupa ce Simona Halep terminase antrenamentul ei…

- Simona Halep (1 WTA) a ajuns din nou atat de aproape de a-și indeplini marele vis: caștigarea unui trofeu de Grand Slam. Este in finala de la Roland Garros pentru a treia oara in cariera și pentru a doua oara consecutiv, urmand sa o intalneasca pe americanca Sloane Stephens (10 WTA), campioana en-titre…

- Simona Halep (1 WTA) și Taylor Townsend ( SUA, 72 WTA) vor evolua joi la Roland Garros, miza partidei fiind calificarea in runda a treia de la Roland Garros. Confruntarea a fost programata a treia pe arena Philippe-Chatrier, urmand sa fie transmisa in direct pe Eurosport și Livetext pe HotNews.ro. De…

- Antrenorul Serenei Williams este de parere ca Halep va trebui sa lucreze la serviciu si sa fie mai indrazneata. "Simona Halep este locul 1 WTA, dar inca nu a castigat un turneu de Grand Slam. A jucat trei finale, dar cea pierduta anul trecut a fost, probabil, cea mai dureroasa. Simona a pierdut…

- Ziua de marți de la Roland Garros aduce la start patru romance, Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina-Camelia Begu și Ana Bogdan urmand sa debuteze la ediția din acest an a Grand Slam-ului de Paris. Liderul mondial va inchide ziua pe arena Philippe Chatrier, acolo unde se va duela cu americanca Alison…