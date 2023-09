Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian si Ana Bogdan vor fi adversare in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Parma, dotat cu premii totale de 100.000 de euro, astfel ca Romania va avea o reprezentanta in semifinale.

- Sorana Cirstea este jucatoarea din Romania aflata cel mai sus in clasamentul mondial, in timp ce Irina Begu, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au prabușit in ultima ierarhie publicata de WTA.

- Dupa ce nu a mai jucat de un an, fiind suspendata pentru dopaj, si dupa ce a pierdut si ultimele puncte pe care le avea de aparat, Simona Halep nu mai figureaza in clasamentul WTA dat publicitatii luni, astfel ca, in cazul revenirii pe teren, va trebui sa o ia de la zero. In ierarhia […]

- ​Ana Bogdan a fost eliminata in primul tur al calificarilor la turneul de categorie „WTA 1000” de la Cincinnati, dupa ce a fost invinsa de Aliaksandra Sasnovich (locul 76 mondial) cu scorul de 6-3, 2-6, 6-1. Aflata pe locul 59 in clasamentul mondial, sportiva noastra (favorita 11 in calificari) a cedat…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a tablourilor de simplu de la Wimbledon 2023. Romania are patru reprezentante pe iarba de la All England Club: Irina Begu (singura care este cap de serie), Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian (clasament protejat).

- Gabriela Ruse (Romania, 161 WTA) a ratat principalul obiectiv din aceasta vara, dupa ce a eșuat in incercarea de a patrunde pe tabloul principal de la Wimbledon. Romanca a pierdut dramatic miercuri seara, 6-4, 3-6, 3-6 cu Yanina Wickmayer (Belgia, 111 WTA), in turul al doilea. Cu toate ca a inceput…