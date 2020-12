In Moldova, salariul mediu brut al unui angajat in septembrie 2020 era de 7991,3 lei. Potrivit datelor statistice, la acest indicator, Moldova ramane in urma Romaniei, dar depașește Ucraina.

Cele mai mari caștiguri din aceste state provin de la angajații din sectorul IT. In Romania, astfel de specialiști primesc 10.289 lei romanești (2.561 dolari SUA la cursul actual al Bancii Naționale a Moldovei), in Moldova - 18.337,3 lei (1.061 dolari), iar in Ucraina - 20.089 grivne (719 dolari).

Cat caștiga profesorii și medicii, care este diferența de salarii in aceste țari, aflați din…