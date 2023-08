Clasamentul județelor în funcție de salariu. Unde sunt cel mai bine plătiți români Pentru 2023, salariul mediu in Romania a crescut la 850 de euro, comparativ cu anul trecut, cu diferențe de salarii in funcție de regiune. Caștigurile salariale brute pentru luna mai 2023 au fost de 7.229 lei și net 4.543 lei. Cel mai mare caștig net s-a inregistrat in servicii IT (10.478 lei) și activitațile hoteliere și restaurante (2.449 lei), raporteaza INS scrie ziare.com . Topul orașelor din Romania in care se platește cel mai bine este: București – 5.812 lei Cluj – 5.378 lei Timiș – 4.850 lei Sibiu, Valcea, Caraș-Severin, Vrancea și Teleorman sunt codașele clasametului cu cele mici venituri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

