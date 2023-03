Clasamentul intermediar din Superligă după ce FC Botoșani a pierdut din nou în campionat Clasamentul intermediar din Superliga dupa ce FC Botoșani a pierdut din nou in campionat FC Botoșani a pierdut din nou in campionat, de data asta in fața FCU Craiova, scor general 1-0 pentru craioveni, scor care plaseaza FC Botoșani pe locul 12 in clasamentul din Superliga de fotbal din Romania. Iata meciurile etapei a 29-a a Superligii de fotbal: Rezultate: Vineri 3 martie FC Universitatea Cluj – FC Farul […] Citește Clasamentul intermediar din Superliga dupa ce FC Botoșani a pierdut din nou in campionat in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj și Farul Constanța se intalnesc, vineri seara, in primul meci din etapa cu numarul 29, penultima din sezonul regulat al Superligii de fotbal. Runda va continua, sambata, cu partidele FC Universitatea Craiova 1948-FC Botoșani (ora 17.00) și Rapid București-AFC Hermannstadt (ora 20.00).…

- Etapa a 27-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 24 februarie, cu jocurile: U Craiova 1948 – CS Mioveni 2-1 și UTA Arad – Farul Constanța 0-1 (FOTO, cu gazdele in echipament roșu). Sambata, 25 februarie, vor avea loc meciurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt (incepand cu ora 14:30),…

- Implicata in batalia pentru varful clasamentului, Rapidul vine sa recupereze punctele pierdute acasa cu FCU Craiova 1948, care a castigat cu 2 1 in Giulesti. Etapa a 26 a a Superligii incepe vineri, 17 februarie, zi in care sunt programate doua meciuri. In a doua partida, ultima clasata primeste vizita…

- FCV Farul a terminat la egalitate, scor 0-0, partida cu FC Arges, disputata la Pitesti, contand etapa a 25-a a Superligii de fotbal. Echipa constanteana, care venea dupa victorii cu FCSB si Universitatea Craiova, si-a creat cateva ocazii periculoase de gol, insa tabela a ramas nemodificata pana la final.…

- Vineri, 10 februarie, s-au disputat primele partide din etapa cu numarul 25 a Superligii de fotbal: Universitatea Cluj-CS Mioveni 2-2 și Rapid București-FC Universitatea Craiova 1948 1-2. Runda continua, sambata, 11 februarie, cu partidele UTA Arad-FC Botoșani (ora 14.30) și derby-ul dintre CS Universitatea…

- Pentru Universitatea Craiova, Hermannstadt, sambata, e ultimul adversar așa-zis accesibil inaintea unei serii infernale: cu Farul, locul 2, cu CFR, campioana și noul lider al SuperLigii, și cu FCSB. Cat de important era ca Universitatea sa puncteze la Botoșani se deduce cel mai bine din programul infernal…