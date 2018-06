Clasamentul celor mai sigure tari din lume. Ce loc ocupa Romania?

Stiri pe aceeasi tema

- Indexul Global al Pacii a publicat un clasament cu celor ai sigure țari din lume in 2018. Clasamentul arata ca Romania se afla pe locul 24 din cele 163 de țari luate in calcul. Pentru al 11-a an la...

- Institutul pentru economie și pace a publicat Indexul Global al Pacii 2018 un studiu relevant in aceea ce privește siguranța țarilor din lume. Au fost analizate 163 de țari, fiind comparate criterii precum rata criminalitaii, tensiunile politice și decesele rezultate din conflicte interne.

- Finlanda si Suedia sunt cele mai bine pregatite tari pentru schimbarea tehnologica, inregistrand punctaje ridicate in ceea ce priveste ponderea de utlizare a Internetului, comert online si guvernanta electronica. Ce loc ocupa Romania in clasamentul...

- Reprezentativa Romaniei a invins, joi, cu scorul de 3-2, selectionata statului Chile, intr-un meci amical disputant pe stadionul Sportzentrum Graz-Weinzodl, din Graz.In urma cu aproape un an, la 13 iunie 2017, Romania invingea Chile tot cu 3-2, la Cluj-Napoca, scrie news.ro.

- Intr-o rezolutie adoptata de deputatii blocului comunitar se precizeaza faptul ca cele doua state sunt pregatite sa se alature spatiului de libera circulatie. Rezolutia adoptata de legislativul european este una consultativa, dar transmite un puternic mesaj politic. Romania ar fi trebuit sa adere…

- Banca Mondiala si Organizatia Natiunilor Unite se numara printre institutiile care au stabilit un clasament al tarilor dezvoltate, luand in considerare mai multe criterii, pe langa Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, precum rata de natalitate si...

- Ediția din 2018 a concursului Eurovision, desfașurat în acest an la Lisabona, s-a încheiat sâmbata seara, iar marele câștigator a fost reprezentantul Israelului.Astdel, eprezentanta Israelului, Netta, cu piesa kitsch pop "Toy", a primit un total de 529 de puncte.Aceasta…

- Biletul Zilei 16.04.2018. Cele mai sigure ”soliste” de vineri ne-au dus un nou bilet caștigator. Am ales patru meciuri din Romania, Austria, Olanda și Anglia, iar la final ne-am inmulțit miza de 5 ori!