Luptele intre politicieni nu se dau doar in arena Parlamentului sau a Guvernului, ci și pe Facebook. Clasamentul celor mai apreciați politicieni romani pe Facebook , remarcați in perioada pandemiei, il vedem in cele ce urmeaza. Clasamentul celor mai „apreciati” și populari politicieni pe Facebook il vedem in urmatoarele liste. Mediafax.ro a analizat paginile de Facebook ale celor mai populari politicieni și postarile care au cel mai mare impact și a reallizat un clasament. Pe Facebook, politicienii pot vedea cate aprecieri si urmaritori au, ce parere are populatia despre ei ce posteaza comentarii,…