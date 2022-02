Clasament WTA: Simona Halep a coborât o poziţie, până pe locul 23 Simona Halep a coborat o pozitie in clasamentul WTA dat publicitatii luni, pana pe locul 23, cu 2.117 puncte. Elena Gabriela Ruse a intrat pentru prima data in cariera in Top 60, dupa o urcare de doua pozitii, pana pe locul 59, cu 991 de puncte. In schimb, Jaqueline Cristian a coborat de pe locul 58 pe 67, cu 943 de puncte. Dintre sportivele romane, performera saptamanii este Alexandra Cadantu, care a urcat 15 locuri, pana pe 183, cu 364 de puncte, dupa ce a castigat, duminica, turneul ITF de la Sharm El Sheikh, cu premii de 25.000 de dolari. Romancele din Top 200 WTA ocupa urmatoarele pozitii:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

