Clasament Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj. Romania, cel mai slab rezultat

- Echipa Romaniei a obținut o medalie de aur, una de argint și doua de bronz, precum și doua mențiuni de onoare la Olimpiada Internaționala de Matematica de la Cluj-Napoca, unde s-a clasat pe locul 33 din 110 țari participante. In urma acestui rezultat, reprezentativa Romaniei a obținut cel mai slab rezultat…

- Fiul cel mare al presedintelui sirian se afla in Romania, unde participa la... Olimpiada Internationala de Matematica, organizata la Cluj. Hafez al Assad a declarat pentru presa de peste Prut ca spera sa obtina un rezultat bun.

- Fiul lui Bashar al-Assad, la Olimpiada Internaționala de Matematica din Cluj. Hafez al-Assad, fiul presedintelui Siriei, a declarat, marți, ca matematica este pasiunea sa inca din copilarie și ca se considera o persoana normala. Anul acesta, subiectele de la Olimpiada Internaționala de Matematica (IMO)…

- Hafez al-Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, a declarat,marti, la Cluj, ca matematica este pasiunea sa din copilarie si ca se considera o persoana normala, la fel ca ceilalti peste 600 de elevi care participa la Olimpiada Internationala de Matematica.

- Hafez al-Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, participa la Olimpiada Internaționala de Matematica de la Cluj. ”Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost putin mai dificil pentru mine, a trebuit sa trec printr-un bacalaureat, am fost…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla duminica in municipiul Cluj-Napoca, unde va participa la ceremonia oficiala de deschidere a celei de a 59-a editii a Olimpiadei Internationale de Matematica, informeaza Administratia Prezidentiala.Evenimentul, care se desfasoara in perioada 3 - 14 iulie,…

- Fiul președintelui sirian Bashar al-Assad va veni la Cluj. Va participa la Olimpiada Internaționala de Matematica de luna viitoare. Este pentru a șasea oara cand Romania gazduiește acest concurs.

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate.