In ultimul an, starea drumurilor s-a deteriorat foarte mult in Bulgaria, penultima țara din UE și pe locul 34 din 40 de țari din Europa in ceea ce privește starea drumurilor, arata publicația bulgara 24Chasa, citata de Rador. Pe ultimul loc in UE e Romania. Clasamentul a fost realizat in urma unui raport al Forumului Economic Mondial și a unui sondaj efectuat cu 13.000 de oameni de afaceri din intreaga lume care au evaluat infrastructura rutiera in țarile lor pe o scara de la 1 la 7. Clasamentul a fost prezentat de directorul executiv al Forumului bulgar pentru Infrastructura de Transport, dr.…