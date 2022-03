Clasa pregătitoare 2022. Când încep înscrierile copiilor Clasa pregatitoare 2022. Procedura de inscriere, etapele și documentele necesare au fost publicate in Monitorul Oficial. Parinții vor completa o cerere-tip, online sau la unitatea de invațamant la care solicita inscrierea, in perioada 11 aprilie-10 mai 2022. Cererea-tip apare, de regula, dupa publicarea metodologiei de catre Ministerul Educației. „Cererea-tip de inscriere se poate completa online, […] The post Clasa pregatitoare 2022. Cand incep inscrierile copiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

OFICIAL: Inscrieri la clasa pregatitoare 2022, din 11 aprilie. Calendarul inscrierii copiilor in invațamantul primar Inscrierile la clasa pregatitoare incep pe 11 aprilie 2022, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. Parinții vor completa cererea-tip, online sau la unitatea de invațamant

Inscrieri clasa pregatitoare 2022. Model de cerere pentru obținerea recomandarii de la gradinița și pentru copiii din strainatate Parinții iși pot inscrie copiii in clasa pregatitoare, in perioada 11 aprilie – 10 mai 2022, prin completarea cererilor-tip, online sau la unitatea de invațamant la care

