- *Prescura va fi distribuita vineri si sambata; credinciosii vor trece pe declaratie numele bisericii din zona Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste.”Astazi am semnat alaturi de Preafericitul…

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de Sarbatorile Pascale in contextul din acest an, va punem la…

- INDRUMARI ALE CANCELARIEI SFANTULUI SINOD, APROBATE DE PATRIARHUL ROMANIEI, PRIVIND SLUJBELE DE FLORII, DIN SAPTAMANA MARE (A SFINTELOR PATIMIRI) SI DE SFINTELE PASTI, IN CONDITIILE STARII DE URGENTA Intrucat slujbele de Florii, slujbele din Saptamana Mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti…

- Astazi sau maine va fi emisa o noua ordonanta militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la Sarbatorile Pascale. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Ordonanța militara 9 vine in urma unor discutii cu Patriarhia Romana și au fost…

- Intrebare: Pot participa la slujba de Inviere la biserica? Raspuns: Anul acesta slujbele din Saptamana Mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti vor fi savarsite doar de slujitorii bisericesti, fara participarea credinciosilor, fiind transmise in mediul online si pe canale TV. Patriarhia Romana…

- Mai sunt doar citeva zile pana la sarbatorile pascale, iar romanii se intreaba cum va decurge noaptea de Inviere și cum vor putea lua Lumina, in contextul in care participarea la slujba este interzisa. Dupa ce au primit mai multe intrebari de la cetațeni cu privire la deplasarile de Paște, Grupul de…

- Intrebare: Pot sa merg sa-mi cumpar carne de miel de la agentul economic autorizat de unde imi cumparam in fiecare an? Ce trec pe declaratie ? Raspuns: Da, dar trebuie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate si declaratia pe propria raspundere, in care bifati punctul 2 (asigurarea de bunuri…

