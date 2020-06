Stiri pe aceeasi tema

- In cazul aparitiei de cazuri de infectare cu noul coronavirus intr-un hotel sau restaurant, daca acesta are stabilite circuite diferite, nu se va inchide intreaga unitate, ci doar sectiunile afectate, a declarat, joi, presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- In timpul discutiei gazduite de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali, un antreprenor din turism a afirmat ca aparitia de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 in marile hoteluri este inevitabila si l-a intrebat pe seful ANSVSA care va fi reactia autoritatilor. "Noi am avut cazuri in unitati de procesare…

- Exista riscul de transmitere a coronavirusului prin mancare? ANSVSA: Stocurile de alimente sunt suficiente și sunt sigure pentru consum Produsele alimentare aflate la comercializare sunt sigure pentru consum, iar stocurile sunt in cantitati suficiente, afirma presedintele Autoritatii Nationale Sanitare…