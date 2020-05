Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea spune ca ia foarte in serios opțiunea redeschiderii parcurilor pentru bucureșteni. Nu același lucru se intampla și cu locurile de joaca pentru copii, care vor ramane inchise in continuare. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca ia in calcul foarte serios deschiderea parcurilor…

- Ca masura de prevenire a raspandirii infectiilor cu Covid 19, și in baza Ordonanțelor Militare emise in Starea de Urgența privind restricțiile de circulație și deplasare, Primaria Municipiului Pitești anunța inchiderea tuturor celor 79 de locuri de joaca de pe raza municipiului. Pentru a evidenția…

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, a anunțat, in aceasta seara, noi masuri de protecție impotriva coronavirusului SAR Cov 2, masuri care se vor implementa imediat: 1. Circulația in parcuri va fi permisa doar pentru tranzit 2. Locurile de joaca pentru copii vor fi inchise (izolate cu banda) 3. Dezinfecția…

- Primaria municipiului Buzau ia noi masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Printre aceastea se numara inchiderea locurilor de joaca și restricționarea accesului in parcurile din municipiu, pe timpul nopții. COMUNICAT PRIVIND MASURILE SUPLIMENTARE ADOPTATE in Hotararea nr. 3/20.03.2020…

- Candidatul ALDE la primaria Sector 5, Valentin Ion Voicu, a solicitat primarului Daniel Florea sa inchida de urgența toate locurile de joaca de pe raza Sectorului 5.„Solicit primarului Daniel Florea sa inchida de urgența toate locurile de joaca de pe raza Sectorului 5. Avand in vedere…

- Incepand de sambata, zi in care Romania a inregistrat peste 100 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, la Timișoara a inceput și dezinfectarea locurilor de joaca și a parcurilor. Anunțul a fost facut de conducerea primariei, pe Facebook.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat o serie de controale in locurile autorizate de joaca si in parcurile de distractii, informeaza vineri institutia."Avand in vedere ca urmeaza o perioada in care locurile autorizate de joaca si parcurile de distractii vor fi asaltate…

- Azi-noapte, polițiștii locali din Pitești au desfașurat o activitate axata in special impotriva persoanelor care nu respecta normele de conviețuire in societate, in parcuri sau locuri de joaca pentru copii. Astfel, in Parcul Prundu, in locul de joaca situat pe Aleea Oituz sau in Parcul Tineretului,…