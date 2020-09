Clanurile mafiote îngrozesc o țară cunoscută pentru rata scăzută a criminalității Oamenii legii din Suedia avertizeaza asupra prezenței tot mai mari a zeci de clanuri mafiote care fac ravagii in regat, pe fondul inmulțirii schimburilor de focuri și a altor reglari de conturi violente in aceasta țara. Experții susțin ca aceste „bande familiale” exercita o influența considerabila in mai multe cartiere defavorizate in mari orașe suedeze, fara ca guvernul sau poliția sa se poata opune cu adevarat. „Este o otrava in societatea noastra si trebuie sa scapam de ea”, a declarat la inceputul lunii septembrie premierul suedez Stefan Lofven. Traficul de droguri, exploziile grenadelor in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

