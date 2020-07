Clanurile interlope, protecție ”pe căști” la DIICOT! Iata ca dezaluirea de ieri in care anunțam ca deja s-au facut actele pentru ca ”polițistul de casa” al șefei DIICOT sa fie ”plantat” șef al Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a provocat un adevarat tsunami la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Acolo de unde se […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 23/24 iulie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe raza sectorului 3, in Centrul Vechi, pentru verificarea modului in care este respectata legislatia in vigoare de catre societatile…

- Politistii bucuresteni au dat amenzi contraventionale in valoare de 122.000 de lei, din care valoarea sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie in pandemie a fost de peste 28.000 de lei, a informat, sambata, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.…

- Doi deputati au fost amendati de politisti pentru ca au refuzat sa poarte masti intr-un fast-food din Bucuresti si, in plus, au avut un comportament recalcitrant cu politistii sositi la fata locului, potrivit unor surse judiciare. "In aceasta dimineata, o patrula a Serviciului de Politie…

- Deputații PSD Adrian Solomon și Ioan Irinel Stativa au fost amendați marți dimineața cu 2.600 de lei dupa ce, aflați intr-un fast-food din Centrul Vechi al Capitalei, au refuzat sa poarte masca și au facut scandal, injurandu-i pe polițiști. Unul dintre ei a fost amendat cu 1.600 de lei, iar celalalt…

- Ieri, 25 iunie și astazi 26 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu lucratori ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului de acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea, cu sprijinul jandarmilor…

- "Cu privire la informatiile aparute in spatiul public, facem precizarea ca seful Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice a fost pus la dispozitie, in cadrul unei subunitati de politie, avand in vedere ca este cercetat intr-o cauza penala, in care are calitatea de inculpat", precizeaza…

- O ampla acțiune de control derulata de lucratorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu cei din cadrul subunitaților de pe raza județului Suceava, s-a lasat cu aplicarea a zeci de amenzi și confiscarea mai multor bunuri. Printre marfurile confiscate se numara…

- In data de 07 mai a.c., Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice a efectuat mai multe controale, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu, la sediile sau punctele de lucru a sase societati comerciale, cu privire la modul…