Clanuri implicate în trafic și exploatarea copiilor, capturate într-o operațiune transeuropeană Europol a arestat 388 de persoane in urma unor raiduri ce au vizat suspecti de trafic de copii in mai multe tari europene, potrivit unui comunicat al organizatiei europene dat publicitatii miercuri, informeaza dpa, preluata de Agerpres. In timpul raidurilor coordonate de Regatul Unit, Portugalia si Spania, au fost identificate 249 de potentiale victime, dintre […] The post Clanuri implicate in trafic și exploatarea copiilor, capturate intr-o operațiune transeuropeana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

