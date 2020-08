Stiri pe aceeasi tema

- Macelul a avut loc pe 3 august, la o adresa din Giulești, situata pe Intrarea Craiovei, acolo unde a fost organizata o așa zisa "gala de barbut", conform Gandul. Acolo s-ar fi strans mai multi jucatori din Bucuresti si din provincie. Suma totala pusa in joc ar fi fost de aproape 50.000 de…

- "Mascații" au descins, in aceasta dimineața, la vila din Rahova a lui Emi Pian, ucis pe data de 4 august, au informat Antena3 și Digi24.Polițiștii de la trupele speciale au descins in mai multe locuri din București și Ilfov in dosarul deschis dupa moartea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, a informat…

- Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost condus pe ultimul drum de familie si prieteni. Pentru a evita aglomeratia, familia a devansat ora inmormantarii lui Emi Pian. Duminica dimineata a fost oficiata slujba religioasa la Biserica Sfanta Parascheva din cartierul Rahova, iar in jurul orei 11 cortegiul…

- Amenzi la priveghiul lui Emi Pian, dupa ce zeci de oameni, fara maști și nerespectand regulile de distanțare, s-au ingramadit in curtea liderului clanului Duduianu. Trupul neinsuflețit al lui Florin Mototolea, zis ”Emi Pian”, a fost adus la locuința sa din Rahova, unde așteptau zeci de persoane. Aproape…

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit marți dimineata. El ar fi fost executat in stil mafiot, pe o strada din sectorul 6 al Capitalei. Duduianu ar fi fost omorat de membrul unui clan rival, pe o strada din București, afirma surse din ancheta. Emi Pian era considerat unul…

