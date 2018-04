Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost mereu sincera cu privire la intervențiile estetice pe care și le-a facut de-a lungul timpului. Pentru ca vrea sa arate impecabil in costum de baie, blondina a apelat din nou la medicul estetician. Vedeta iși dorește sa aiba șolduri mai mari, astfel ca s-a pus pe treaba inainte…

- Cand a facut Nico prima intervenție chirurgicala. Invitata la “Star Chef”, emisiune prezentata de Oana Radu si Nicolai Tand, artista a facut dezvaluiri neașteptate. Nico a ținut sa precizeze ca a facut “mici injectiute”, la un medic in care are incredere deplina. “Prima interventie am facut-o la 43…

- Viitorul sot al Ancai Lungu, este un milionar grec, care are afaceri in domeniul cosmeticelor. De curand, au aparut si primele imagini cu cei doi indragostiti, in calitate de cuplu. Ei au participat, alaturi de buna prietena a Ancai, Andreea Berecleanu, la un targ de cosmetice de la Monte Carlo. Milionarul…

- Francia Raisa, tanara care i-a donat Selenei Gomez un rinichi, susține ca artista a fost aproape de moarte, dupa operația de trei ore pe care a avut-o in 2017. „Nu voiam sa mananc sau sa beau nimic. Selena a avut și ea o complicație. La cateva ore de la operație m-am trezit și am vazut un…

- Joi, 8 martie, de la ora 22.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta” a fost o seara dedicata mamelor. O ediție speciala in ceea ce privește concurentele, mama, fiica și bunica, dar și a necunoscuților ai caror varsta va trebui ghicita.

- O actrița cunoscuta pentru rolurile sale in cunoscutele seriale “Jurnalele Vampirilor“, “The Originals“ și “H2O“, trece prin momente groaznice, dupa ce a pierdut sarcina. Claire Holt a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. „Am facut poza asta acum 10 zile, cat timp asteptam operatia dupa ce…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.