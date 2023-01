Cladiu Năsui: Dacă BNR creşte dobânda, atunci creşte ROBOR şi apoi IRCC / BNR a acţionat ca un pompier piroman „BNR creste din nou dobanda. Asta inseamna ca cresc toate ratele. Pentru ca ROBOR urmareste dobanda BNR. Iar IRCC este doar un ROBOR intarziat cu 6 luni. Deci daca creste dobanda BNR, creste ROBOR si apoi intarziat creste si IRCC. BNR face asta pentru a reduce banii din piata pe care tot ei i-au tiparit. Mai tineti minte pandemia? Afaceri inchise si tone de bani tipariti. Calea sigura catre distrugerea puterii de cumparare. Prea multi bani care urmaresc prea putine bunuri si servicii. Nu e vina BNR ca creste acum dobanda. E, insa, vina BNR ca a actionat ca un pompier piroman. Ei dau foc, dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

