Clădirile și terenurile confiscate de ANAF intră în proprietatea statului, fără plată Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 91/2023 privind unele masuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publica si privata a statului, precum si la administrarea eficienta a proprietatilor statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Propunerea legislativa creeaza cadrul legal pentru ca bunurile de natura […] The post Cladirile și terenurile confiscate de ANAF intra in proprietatea statului, fara plata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul care completeaza art. 22 din Legea 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Propunerea legislativa prevede infiintarea unor centre de dezintoxicare si recuperare a dependentilor de droguri. Legea merge la…

- Vești bune pentru o parte dintre pensionari: vor primi cate 700 de lei in cont. Președintele Klaus Ioahnnis a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2022 pentru modificarea si completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Durata actuala a concediului paternal este extinsa de la cinci zile lucratoare la 10 zile lucratoare. Actul…

- 100 de functionari publici din Parlament au protestat, marti, la Camera Deputatilor, principala revendicare fiind o crestere a salariilor cu 25 – 30 %, ei respingand astfel oferta Guvernului de majorare salariala cu 10% in doua etape, marire care este „de 200 de lei pentru fiecare transa”, transmite…

- Sindicalistii functionarilor publici din Camera Deputatilor si Senat si a personalului contractual din cele doua Camere ale Parlamentului isi exprima dezacordul fata de propunerea Guvernului de a majora salariile doar cu 10% in doua transe. „Opinia publica si, din pacate, si factorul politic au inoculat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind unele masuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului energiei. Sumele vor fi asigurate, partial, din fonduri externe nerambursabile.…

- Oamenii dintr-un sat au inceput sa-și imparta terenurile publice dupa ce un politician le-a spus ca le da pamant gratis. The post Oamenii dintr-un sat au inceput sa-și imparta terenurile publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea Ordonantei de…