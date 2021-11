Stiri pe aceeasi tema

- Statii de incarcare pentru vehiculele electrice vor trebui sa fie instalate in noile cladiri din Marea Britanie incepand de anul viitor, in conformitate cu un nou act legislativ ce urmeaza a fi anuntat luni de Boris Johnson, a informat biroul premierului britanic intr-un comunicat difuzat duminica,…

- Mașinile electrice devin din ce in ce mai apreciate de romani, piața auto inregistrand un numar de 874 de mașini electrice inmatriculate in Romania in primele șase luni ale acestui an, o creștere cu 45 la suta fața de aceeași perioada a anului trecut. Și in Uniunea Europeana vanzarile de mașini electrice…

- Amplasarea mai multor statii de incarcare pentru masini electrice si amenajarea unui centru de instruire in acordarea primului ajutor sunt doua dintre proiectele care vor fi finantate de municipalitatea fagaraseana. Primaria Fagaras a anunțat vineri ca, din cele 21 de proiecte eligibile, conform deciziei…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a anunțat, marți 21 septembrie, verdictul in cazul asasinarii lui Alexander Litvinenko. Spionul rus a fost ucis in 2006, prin otravire cu poloniu 210, un izotop radioactiv rar. „ Rusia este responsabila de asasinarea lui Litvinenko in Regatul Unit”, a anunțat Curtea,…

- Eforturile Sucevei de a deveni un "oraș verde", prin susținerea dezvoltarii transportului electric, sunt susținute printr-un nou proiect de montare de stații de incarcare rapide pentru mașinile electrice.Ca urmare a semnarii unui contract de finanțare nerambursabila de peste 1,3 ...