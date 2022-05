Stiri pe aceeasi tema

- Revine in atenție situația cladirilor cu risc seismic din București și din țara. Totul, in contextul in care Guvernul a adoptat, miercuri, un proiect legislativ ce vizeaza consolidarea acestor cladiri. Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a facut precizari in aceasta privința, la finele reuniunii Guvernului,…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila.

- Cu prețurile in creștere la energie și aprovizionarea cu gaze incerta, Italia restricționeaza aerul condiționat și incalzirea in cladirile publice. Guvernul italian va inchide aerul condiționat din cladirile publice in aceasta vara, incercand sa-și reduca dependența de gazul rusesc.Conform…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, la propunerea Ministerului Mediului, o ordonanța de urgența prin care cei care iau decizia de a inființa o padure de la zero vor primi anual o prima de sechestrare forestiera, timp de 20 de ani, potrivit unui comunicat al ministerului. Prima are valoarea de…

- Guvernul a aprobat miercuri finantarea cu suma de 161.034.000 de lei, pentru o perioada de 24 luni, a patru programe de interes national pentru dezvoltarea de servicii sociale integrate destinate persoanelor varstnice, potrivit news.ro.In total, vor fi infiintate 100 de centre de servicii sociale…

- Chelsea va schimba oficial proprietarul in curand, tranzacția fiind in linie dreapta. Dupa 19 ani, Roman Abramovich e forțat sa se desparta de Chelsea din cauza sancțiunilor impuse de Guvernul din Marea Britanie, ca urmare a legaturii cu Vladimir Putin. Abramovich are 3 oferte pentru Chelsea Raine…

- Astazi, Guvernul a aprobat o ordonanta de guvern pentru finantarea puternica a economiei romanesti, a spus ministrul Finantelor, precizand ca OUG prevede finantarea cu 7,5 miliarde de lei a intreprinderilor mici si mijlocii din constructii, agricultura, zona de productie si zona de intermediere. ”Au…