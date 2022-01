Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care locuiesc in cladiri cu risc seismic nu vor putea sa iși vanda locuințele timp de 25 de ani, daca acestea vor fi consolidate cu fonduri de la stat. Daca fac acest lucru, trebuie sa dea banii inapoi. Anunțul a fost facut de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, care a spus ca Guvernul are…

- In comuna Lazuri se va construi o sala de sport cu o capacitate de 180 de locuri. Anuntul a fost facut astazi de catre presedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Pataki Csaba. „Anul 2022 debuteaza cu succes: astazi, la București, am avut o intalnire cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor…

- Guvernul a acordat vineri peste 400 de milioane de lei din fondul de rezerva bugetara pentru 105 primarii din tara. Banii au fost solicitati de consiliile judetene pentru acoperirea costurilor serviciilor de asistenta sociala si de protectie a copiilor si de autoritatile locale pentru diverse proiecte…

- Angajatii romani care nu sunt vaccinati ar putea beneficia de testare gratuita, dar numai timp de 60 de zile. Este o propunere la legea cetificatului verde aflata in acest moment in dezbaterea Camerei Deputatilor. Daca va fi adoptata, legea ar putea intra in vigoare cel mai devreme in luna decembrie.

- Când prețurile cresc mai puternic, ideal este sa investești în active care acopera inflația și sa-ți aduca ceva în plus. Practic trebuie sa te protejezi. Pentru mulți, cea mai importanta investiție este cea în real estate, dar românii când aud aceste cuvinte se gândesc…

- De maine, cluburile, cafenelele si barurile vor pune lacatul pe usa. Nici saloanele de evenimente nu vor mai functiona pentru o luna. CNSU a interzis orice fel de eveniment privat. Au scapat de o inchidere totala salile de fitness, care mai pot functiona la o capacitate de 30%, dar doar pentru cei vaccinati.…

- „Banii au fost acordați indiferent de culoarea politica”. Este afirmația ministrului Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, in contextul alocarii sumei de peste 1 miliard de lei catre unitațile administrativ teritoriale din Romania. Afirmația are doar rolul „de a da bine” la televizor sau in ziare pentru…