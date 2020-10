Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care pandemia este greu ținuta sub control de catre autoritațile din toata lumea, o țara europeana a invins lupta impotriva coronavirusului. Oficialii au anunțat deja ridicarea tuturor restricțiilor in privinta adunarilor publice.

- Volumul total al lucrarilor de constructii a crescut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in primele sapte luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, majorarea fiind determinata de activitatile de reparatii capitale, respectiv de lucrarile de intretinere si reparatii curente,…

- Lucrarile de reparatii la Cazinoul din Constanta continua in ritm alert. Echipele de constructori au decopertat acoperisul si au inlaturat elementele deteriorate din lemn si metal. Toate vor fi inlocuite integral, inclusiv invelitoarea din tabla. Se incep si lucrarile pentru refacerea celor 4 turnuri…

- Incepand de la sfarșitul saptamanii trecute toate restricțiile de circulație din zona centrului stațiunii Bran au fost ridicate, potrivit brasovstiri.ro.Antreprenorul care se ocupa de reabilitarea DN73 a finalizat pentru moment lucrarile la podețul care a fost complet reconstruit iar amenajarea…

- La Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca a fost vernisata vineri expozitia de icoane „Chipul Maicii Domnului in icoane vechi și noi”, potrivit basilica.ro.„Expoziția reunește peste 40 de lucrari cu tematica mariologica, atat icoane vechi din secolele XVIII-XIX-XX, realizate de…

- O expoziție inedita, de sculptura, va putea fi vizionata, sub apa, la Dalnic, a anunțat managerul Centrului de Cercetari Subacvatice al județului Covasna, Szabo Jeno. Lucrarile, subsumate temei „Urma sentimentelor”, sunt realizate chiar de fiica sa, Szabo Eniko Reka, absolventa a Facultații de Arte…

- Șefa de promoție a Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale este hunedoreanca. Mai exact, Ioana Marinela Bota este din municipiul Brad. Tanara este a zecea fata șef de promoție din istoria Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale. Peste exact o luna, Ioana Bota implinește…

- Rectorul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, a prezentat astazi, marți, 21 iulie 2020, de la ora 11.00, in ședința Consiliului de Administrație al TUIASI, rezultatele concursului de selecție al decanilor pentru mandatul 2020 – 2024. Astfel, pentru urmatorii…