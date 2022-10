Toate sediile noi ale autoritaților publice vor trebui sa fie cladiri cu emisii zero incepand cu 2028, urmand ca din 2030 regula sa se aplice tuturor imobilelor nou-construite, potrivit unui comunicat al Consiliului Europei (CE). Forul european are in plan revizuire a Directivei privind performanța energetica a cladirilor, astfel incat pana in 2050 toate cladirile sa ecologice.

In ceea ce privește cladirile noi, Consiliul a stabilit ca:

incepand cu 2028, cladirile noi deținute de organisme publice sa fie cladiri cu emisii zeroincepand cu 2030, toate cladirile noi sa fie cladiri…